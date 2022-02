Guerre en Ukraine : pourquoi ce "Z" sur des véhicules de l'armée russe ?

Ces "unités zorro", comme les surnomment certains internautes sur les réseaux sociaux, sont d'autant plus mystérieuses que la lettre "Z" est celle de l'alphabet latin, et non cyrillique. Tout le monde se prête donc au jeu des conjonctures. Selon la première d'entre elles, certainement la plus répandue, il s'agirait d'une marque qui servirait à l'aviation russe à faire la distinction entre les unités amies et ennemies. "Il est vital que toute force d'attaque puisse être distinguée, notamment depuis les airs où les forces russes auront un contrôle total", explique ainsi au journal The Sun une source à Kiev. "Les Ukrainiens ont des chars et des véhicules très similaires et voudront réduire le risque de tirs amis", ajoute-t-elle. En d'autres termes, les Russes réutiliseraient une tactique militaire largement employée lors de la Seconde Guerre mondiale consistant à inscrire un symbole reconnaissable sur les unités afin de minimiser les erreurs de cibles. Aujourd'hui, cette fonction est plutôt assurée par le système "identification ami ou ennemi" (IFF).