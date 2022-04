Guerre en Ukraine : une ONG dénonce de possibles "crimes de guerre" envers des prisonniers russes

"Si confirmé, passer à tabac et tirer dans les jambes de combattants capturés constituerait un crime de guerre", a indiqué Human Rights Watch (HRW) dans un communiqué publié jeudi soir. "L'Ukraine doit démontrer qu'elle est capable et désireuse de prévenir et de punir les violations graves du droit humanitaire international", a ajouté l'organisation internationale qui demande l'ouverture d'une enquête.

L'offensive ukrainienne menée à Mala Rogan avait permis de faire reculer les soldats russes de plusieurs kilomètres, afin de dégager tout le flanc sud-est de la région d'où ils continuaient les bombardements sur Kharkiv. Selon l'AFP, au moins une dizaine d'hommes de Vladimir Poutine ont été tués dans l'opération et d'autres ont été faits prisonniers, nombre d'entre eux s'étant retrouvés coincés dans des maisons et résistant dans des caves au cours d'opérations de nettoyage qui ont duré près de trois jours.