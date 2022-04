Ukraine : une usine d'armement détruite près de Kiev, la Russie veut intensifier ses frappes sur la capitale

"Le nombre et l'ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter", a annoncé ce vendredi le porte-parole du ministère russe de la Défense. Pour Igor Konachenkov, il s'agit d'une "réplique à toutes les attaques de type terroriste et aux sabotages menés en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev". Il fait ici référence au bombardement de deux villages russes frontaliers, Klimovo et Spodariouchino, dont Moscou accuse les militaires ukrainiens, mais que ceux-ci démentent. Le militaire affirme même qu'un des hélicoptères ukrainiens ayant mené ce raid a ensuite été détruit par un missile russe, alors qu'il regagnait sa base.