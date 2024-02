Guerre en Ukraine : une vidéo montre-t-elle la population d'Avdiivka accueillir les soldats russes à bras ouverts ?

La ville d'Avdiivka est tombée dans les mains de la Russie, samedi, après le retrait des Ukrainiens. L'arrivée des forces de Moscou dans la ville de l'est de l'Ukraine aurait été saluée par la population sur place. Une fausse information qui s'appuie sur une vidéo prise en territoire russe en avril 2022.

Pendant plus de 600 jours, les soldats ukrainiens ont tenu bon à Avdiivka. Mais si la ville de l'est de l'Ukraine a résisté aux assauts, donnant à l'ancien fleuron industriel la réputation de "forteresse", elle est tombée face à la Russie. Ce samedi 17 février, Moscou a assuré avoir pris le "contrôle total" de la ville. Une reprise des Russes qui aurait été saluée par la population sur place, à en croire une vidéo devenue virale.

Non, cette vidéo ne montre pas la population d'Avdiivka accueillir les soldats russes à bras ouverts, le 21 février 2024 - Capture d'écran / X

La séquence de deux minutes est prise à bord d'un bus, qui roule à toute vitesse sur une route vidée de toute circulation. Sur les côtés, la foule s'amasse et salue chaleureusement le véhicule à son passage. Certains habitants apportent des sacs de vivres, que les soldats récupèrent en lançant un "merci", en russe. D'autres portent des drapeaux russes ou affichent la faucille et le marteau communiste. Alors, tandis que nos équipes à Avdiivka ont rencontré pendant des mois des habitants qui craignaient l'arrivée de la Russie, les soldats russes sont-ils finalement accueillis à bras ouverts ?

La localisation nous amène en Russie

Un premier élément visuel remet immédiatement en question la véracité de la publication. Avdiivka étant le théâtre de violents combats depuis des mois, les images qui nous arrivent régulièrement du front montrent une ville très largement en ruines. Déjà en mars, nos équipes sur place constataient à quel point cette ville du Donbass avait été "rayée de la surface de la Terre" après les bombardements russes. Or, sur la séquence devenue virale, le bus circule pendant près de deux minutes sur une route impeccable, sans aucun trou d'obus. Les habitations qui apparaissent sur le côté sont toutes debout. Aucun signe de combat n'apparait à l'écran. Nous avons donc cherché à vérifier l'authenticité de la vidéo.

Sur le réseau social X, une internaute affirme que la séquence aurait en fait été capturée à Dmitrovsk, une ville russe de la région d'Orel. Une information confirmée par la géolocalisation. Ainsi, nos recherches sur Yandex Maps, l'équivalent de Google en Russie, démontrent que le lieu de la séquence correspond parfaitement à la rue principale de cette ville russe proche de la frontière avec l'Ukraine. Comme le montrent les images ci-dessous, on y retrouve la publicité à l'entrée de la ville, le même terre-plein central et le même croisement où se trouve le premier groupe d'habitants. Sur la gauche, on retrouve un magasin à l'enseigne rouge et un pylône électrique et sur la droite, on identifie très clairement le musée historico-ethnographique de Dmitrovsk. Les soldats sont donc salués par la population d'une ville russe située à plus de 600 kilomètres d'Avdiivka, dans les terres russes.

Les données de Yandex démontrent que cette vidéo a été prise à Dmitrovsk, en Russie, en avril 2022 - Captures d'écran / Les Vérificateurs

Pour en savoir plus sur cet événement, nous avons effectué une recherche par mot-clé sur le moteur de recherche russe. Et la première vidéo qui apparait montre précisément ce cortège militaire arriver dans la ville de Dmitrovsk en... avril 2022. Soit, à peine deux mois après le début de la guerre en Ukraine. Les engins en question partaient alors vers le front ukrainien.

En résumé, cette séquence ne montre absolument pas l'accueil chaleureux des habitants d'Avdiivka, qui viendraient à la rencontre des soldats russes. Elles ont en réalité été tournées loin de l'Ukraine, dans les terres russes, en avril 2022.

