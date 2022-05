Guerre en Ukraine : vers une pénurie de bouteilles en verre ?

Après l'huile de tournesol, le verre pourrait également venir à manquer, du fait de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les deux pays sont parmi les principaux fournisseurs de verre pour les exploitants européens, provoquant une vive inquiétude auprès des vignerons français. Il faut dire que, depuis le début de l'année, les fabricants de bouteille ont du mal à répondre à la demande.

Mais le conflit ukrainien n'est pas le seul responsable de ce risque de pénurie. Sur France Bleu Gard Lozère, Fanny Boyer, vice-présidente des Costières de Nîmes, explique : " Il y a plusieurs effets : d'abord l'augmentation évidemment (des prix) du pétrole et du gaz pour produire les verres, on a subi presque 40% d'augmentation en près d'un an. Il y a des fours en France qui ferment pour des raisons environnementales et sociales. Ensuite, il y a la crise ukrainienne : il y a sept usines en Ukraine qui produisaient des bouteilles et les vendaient dans toute l'Europe. Conséquence : les plannings de mise en bouteille sont fortement bouleversés."