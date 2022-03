La petite Ukrainienne qui chantait "Libérée, délivrée" depuis un abri est saine et sauve en Pologne

Sa vidéo avait ému la toile. Dans les premiers jours du conflit en Ukraine, Amelia Anisovych, une petite fille réfugiée dans un bunker à Kiev, avait fait fondre les cœurs avec son interprétation, a cappella et dans sa langue natale, du titre planétaire "Let It Go" ("Libérée, délivrée"), tiré du film d'animation La Reine des Neiges. Ce moment hors du temps a été filmé par Marta Smekhova. "Dès les premières notes, il y a eu un silence complet dans l'abri anti-bombes", a-t-elle raconté. "Chacun a mis de côté ce qu'il faisait et a écouté la chanson de cette fillette rayonnante. Même les hommes n'ont pas pu retenir leurs larmes."

Cette séquence poignante, diffusée le 3 mars sur Facebook, a bouleversé les internautes du monde entier. Jusqu'à l'interprète de la chanson, Idina Menzel, et la compositrice, Kristen Anderson-Lopez. "Chère petite fille à la belle voix, mon mari et moi avons écrit cette chanson pour raconter l'histoire de la guérison d'une famille dans la douleur. La façon dont tu la chantes est comme un tour de magie qui répand la lumière dans ton cœur et guérit tous ceux qui l'entendent. Continue de chanter ! Nous t'écoutons !", a tweeté la chansonnière du titre phare de Disney, relayant un extrait visionné plus de 16 millions de fois.