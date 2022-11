VIDÉO - "Un enfoiré" : un ex-détenu issu de la mafia russe s'en prend à Evgueni Prigojine, patron du groupe Wagner

Pour ceux qui ignoraient encore le nom d'Evgueni Prigojine, patron de la redoutable milice Wagner, un ex-détenu russe en dresse un portrait peu reluisant. Dans une séquence diffusée sur LCI ce mardi 29 novembre, l'homme assure "avoir purgé une peine" avec le businessman proche de Poutine.

"C'est un enfoiré dans tous les sens du terme. C'était une personne vexée qui connaissait sa place, avait sa place et était d'accord avec ça", décrit l'homme qui s'exprime, lequel aurait, selon nos informations, effectivement connu Evgueni Prigojine.

Ce "vory", un mafieux russe, s'adresse ensuite aux nombreux soldats recrutés par Wagner pour combattre en Ukraine. "Vous qui êtes dans la légion Wagner, vous deviendrez aussi des enfoirés. (...) Qu'est-ce que vous êtes ? Des enfoirés complètement déglingués ? Vous vous souvenez de l'année 1945 ? Ceux qui ont pris les armes pour leur État et ce qui leur est arrivé ? Vous êtes des millions à tuer des femmes et des enfants", fustige-t-il. Et de promettre à ces mêmes combattants : "Nous vous tuerons tous."