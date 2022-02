Viraliser le courage, ou la revanche des réseaux sociaux en Ukraine

REBOND. Là où De Gaulle utilisait la radio pour venir parler au cœur des foyers de France et les inciter à la Résistance, le président Zelensky en Ukraine utilise Twitter. La force de ces vidéos tournées au smartphone dans la nuit, à bout de bras pour dire avec ses ministres "on est là et on n'en bouge pas", la sincérité qui s'en dégage et encore plus l'effet mobilisateur qui en découle, sont sans commune mesure.

Dans son sillage, chaque jour, des dizaines de vidéo virales rapportent du terrain ce que les équipes de reportage seules n'arrivent pas à entièrement couvrir : la diversité des combats, des situations, des destins qui se forgent.