Guerre en Ukraine : "Vladimir Poutine a essayé de m'assassiner plus de dix fois", affirme Volodymyr Zelensky

Dans une interview à la Rai, Volodymyr Zelensky a dit avoir été la cible d'une dizaine de tentatives d'assassinat diligentée par Vladimir Poutine. Une information qui lui a été fournie par les renseignements ukrainiens, lui révélant ne pas tenir à jour le décompte des entreprises russes.

Il dit avoir réchappé à "plus de dix" tentatives d'assassinat russes. Après sa visite sous haute tension, mercredi 6 mars, en compagnie du Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, à Odessa, le plus grand port d'Ukraine, visé au même moment par des frappes de l'armée russe, ayant fait cinq morts, Volodymyr Zelensky a expliqué ne pas savoir si Moscou a voulu attenter à sa vie. "On était en visite officielle quand, à 300 mètres, il y a eu un tir de missiles balistiques", a-t-il raconté à la chaîne italienne Rai. "Donc il est difficile de dire si on voulait m'assassiner."

S'il n'a pas voulu avancer qu'il était bel et bien visé par le Kremlin cette fois, le chef d'État ukrainien a révélé avoir été la cible de plusieurs tentatives d'élimination depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022. "Vladimir Poutine a essayé de m'assassiner plus de dix fois, c'est ce que disent les renseignements", a-t-il indiqué. "Mais je ne sais pas si c'est le nombre exact. Je ne les calcule pas."

C'est comme l'épidémie de Covid, on s'y habitue Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Ce n'est pas la première fois que Volodymyr Zelensky évoque la menace qui pèse sur sa personne. Dans une interview au tabloïd britannique The Sun, fin 2023, le président ukrainien avait affirmé qu'au moins "cinq ou six" complots visant à le tuer avaient été déjoués par les services de renseignements ukrainiens. Ironisant presque la situation, il avait confié que la première tentative avait provoqué "la panique". "Ensuite, c'est comme l'épidémie de Covid, on s'y habitue", disait-il.

Dans les premiers jours du conflit, la CIA avait alerté Volodymyr Zelensky et ses équipes de la présence d'un commando russe, parachuté dans la région de Kiev, ayant pour mission de l'assassiner. Grâce au tuyau fourni par l'agence américaine, les renseignements ukrainiens avaient pu localiser les forces russes et les neutraliser. Il fait depuis l'objet d'une surveillance de tous les instants, sans pour autant qu'il vive dans l'angoisse et la peur. "Le rôle de mes gardes du corps est d'empêcher que ça arrive", expliquait-il à CNN quelques mois plus tard. "Moi, je n'y pense pas."