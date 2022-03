Vladimir Poutine compare les sanctions de l'Occident "aux pogroms antisémites"

Vladimir Poutine campe sur ses positions et continue à pointer l'Occident comme une menace pour son peuple. Ce mercredi 16 mars, le président russe a déclaré que les sanctions et condamnations occidentales visant la Russie, son économie, ses sportifs et le monde de la culture était comparables aux persécutions antisémites.

Lors d'une réunion gouvernementale diffusée à la télévision, il a soutenu que "l'Occident a fait tomber le masque de la décence et a commencé à agir de façon odieuse. Des parallèles s'imposent avec les pogroms antisémites".