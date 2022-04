Boutcha : Vladimir Poutine décore une brigade russe que l'Ukraine accuse des exactions

Le décret signé à cette occasion évoque "l'héroïsme, la ténacité, la détermination et le courage" de ces hommes. "Les actions habiles et décisives de tout le personnel (de la brigade) lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine sont un modèle d'exécution du devoir militaire, de courage, de détermination et de grand professionnalisme", a ajouté le maître du Kremlin.