Guerre en Ukraine : "Vladimir Poutine fait du blé une arme diplomatique importante"

Les Russes auraient-ils intérêt à récupérer ce blé et à le vendre à des pays tiers, voire des pays amis ? Le président russe a d’ores et déjà fait savoir qu'il souhaitait aider certains pays qui n’avaient pas pris position contre son pays. Il envisage donc de leur fournir une certaine quantité d’aliments, et notamment du blé. Aujourd’hui, "Vladimir Poutine fait véritablement du blé une arme diplomatique importante", prévient l'expert de cette société spécialisée dans les stratégies des marchés agricoles et agro-industriels.