Guerre en Ukraine : Poutine fait un cadeau fiscal à ses hommes déployés dans les régions annexées

Jeudi soir, le gouvernement russe a publié un décret du président Vladimir Poutine portant sur "les spécificités" des règles de la lutte anticorruption "pour certains citoyens pendant l'opération militaire spéciale" en Ukraine.

Conformément à ce texte, les militaires, policiers et membres des services de sécurité opérant en Ukraine, ainsi que les autres fonctionnaires envoyés là-bas, n'ont plus "l'obligation de fournir des informations sur leurs revenus, leurs dépenses, leurs biens". La mesure s'applique également aux "conjoints et enfants mineurs" des personnes concernées et est rétroactive à partir du 24 février 2022, date du début de l'offensive en Ukraine.