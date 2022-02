Poutine grimé avec la moustache d'Hitler : gare à cette "une" détournée du "Time"

Dans de multiples pays, des manifestations ont été organisées pour signifier l'opposition au déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie. Le président russe Vladimir Poutine concentre une large part des critiques, accusé de son comporter en dictateur. D'aucuns n'hésitent d'ailleurs pas à effectuer un parallèle avec l'Allemagne nazie et ses dirigeants. "Je déteste faire des comparaisons avec Hitler. Mais les propos délirants de Poutine rendent cette comparaison difficile à éviter", glissait il y a quelques jours l'universitaire et spécialiste de la Russie Stephen Sestanovich, interrogé par l'hebdomadaire américain The New Yorker.