La "force de dissuasion" russe en alerte : Vladimir Poutine peut-il recourir à l'arme nucléaire ?

D'autant que depuis quelques années, le dirigeant russe a demandé à son industrie nucléaire de travailler sur des fusées nucléaires nouvelle génération. Afin de parer les radars capables d'identifier la course de ces fusées et de calculer à quel endroit de leur course elles peuvent être détruites, des drones nucléaires ont été développés. Dirigés depuis le sol par un pilote, leur course pourra être complètement désorganisée, rendant impossible son calcul et donc toute tentative de détournement.

Selon le ministère de la Défense, les forces de dissuasion russes que Vladimir Poutine a décidé de mettre en alerte sont un ensemble d'unités dont le but est de décourager une attaque contre la Russie, "y compris en cas de guerre impliquant l'utilisation d'armes nucléaires". Ces forces sont équipées de missiles, de bombardiers stratégiques, de sous-marins et de navires de surface. Sur le plan défensif, elles comprennent un bouclier anti-missile, des systèmes de contrôle spatiaux, de défense antiaérienne et antisatellite.