Guerre en Ukraine : Poutine reçoit le Premier ministre pakistanais au Kremlin comme si de rien n'était

Malgré la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, avec à la clé de multiples frappes aériennes, faisant en quelques heures des dizaines de morts, selon les autorités ukrainiennes, Vladimir Poutine n'a rien modifié de son agenda. Le président russe recevait ce jeudi après-midi au Kremlin le Premier ministre pakistanais Imran Khan. Une visite officielle prévue depuis plus d'un mois que Vladimir Poutine n'a pas daigné reporter malgré le contexte international.

Cette visite est la première effectuée par un Premier ministre pakistanais en Russie depuis 1999. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères pakistanais, "le Pakistan et la Russie entretiennent des relations amicales marquées par le respect mutuel, la confiance et la convergence de vues sur une série de questions internationales et régionales", ajoutant que "les deux hommes doivent passer en revue l’ensemble des relations bilatérales, y compris la coopération énergétique, ainsi que les questions régionales et internationales, notamment l’islamophobie et la situation en Afghanistan".