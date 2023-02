Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine sera tué par son entourage, prédit Volodymyr Zelensky

Cette option est toutefois peu probable, selon un spécialiste du monde russe interrogé par The Times. Et pour cause, le cercle restreint de Poutine est composé de partisans de la ligne dure, y compris d'anciens officiers du KGB qu'il connaît depuis des décennies. Ces derniers sont redevables à Vladimir Poutine de leur propre pouvoir et influence, expliquent les analystes.