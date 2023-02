Guerre en Ukraine : nouveau tour de force de Vladimir Poutine avec un grand concert patriotique à Moscou

Au lendemain d'un véhément discours à la nation, Vladimir Poutine tente, à nouveau, de marquer les esprits. Devant un parterre de milliers de Russes agitant des drapeaux blanc-bleu-rouge, il a pris la parole mercredi 22 février sur la scène du stade Loujniki à Moscou. Une intervention lors d'un grand concert patriotique organisé par les autorités en soutien à leur offensive contre l'Ukraine. Dans une allocution de quelques minutes seulement, bien plus courte que la veille, le président russe a, une nouvelle fois, justifié au nom de la "défense de nos terres historiques" l'invasion de son voisin, deux jours avant le premier anniversaire de celle-ci.

Vêtu d'une parka noire et entouré de nombreux représentants de l'armée russe, le chef du Kremlin a pris part aux festivités et d'un concert baptisé "Gloire aux défenseurs de la patrie", organisé à la veille de la journée du même nom. Une fête héritée de l'ex-URSS, très populaire en Russie, et célébrée le 23 février. "Dans le cadre de l'opération spéciale militaire, nous nous sommes réunis ici. (...) J'ai écouté les commandants en chef militaires qui nous disent que les combats sont en cours pour défendre nos terres historiques, pour notre peuple", a-t-il déclaré.