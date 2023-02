Volodymyr Zelensky à Bruxelles, mise en garde russe... Le point sur la situation en Ukraine

Rien d'exclu, mais pas de promesses. La question des avions de chasse a largement animé les discussions jeudi. Emmanuel Macron a affirmé lors d'une conférence de presse dans la nuit de jeudi à vendredi que les aéronefs réclamés par l'Ukraine ne pourront "en aucun cas" être livrés "dans les semaines qui viennent", le président français assurant privilégier des armes "plus utiles" et "plus rapides". "Je n'exclus absolument rien", a-t-il ajouté, mais "ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins". "Vous avez demandé des armes, y compris des (avions de chasse) MiG-29 pour protéger votre ciel et votre peuple. Je vais m'y atteler. La Slovaquie est avec vous", a en revanche tweeté le Premier ministre slovaque Eduard Heger. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que son pays "ne sera pas le premier à livrer des avions de combat" mais répondrait "positivement" si d'autres ouvraient la voie.