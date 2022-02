Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky a décrété la mobilisation militaire générale pendant 90 jours

Les administrations locales, avec la participation d'entreprises et d'institutions de "tout type" devront assurer l'arrivée des personnes mobilisées et des véhicules réquisitionnées à des points de rassemblement et des bases militaires, selon le décret. Avant la publication du texte, les douanes ukrainiennes avaient déjà fait savoir que les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans n’étaient plus autorisés à quitter l’Ukraine.