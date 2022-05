VIDÉO - Ukraine : tout juste reconstruit, un centre culturel détruit par une frappe russe

Au moins huit personnes, dont un enfant, ont été blessées par une frappe de missile russe sur un centre culturel fraîchement reconstruit à Lozova, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé vendredi des responsables ukrainiens. "Les occupants ont identifié la culture, l'éducation et l'humanité comme leurs ennemis. Et ils n'épargnent aucun missile pour eux", a dénoncé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Volodymyr Zelensky a d'abord indiqué sur Telegram qu'"un missile russe a frappé la maison de la culture qui venait d'être reconstruite", faisant état de sept victimes, dont un "enfant de onze ans". Dans la soirée, le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov a revu ce bilan à la hausse, avec huit blessés, dont une fille de onze ans. Tous ont reçu des éclats d'obus.