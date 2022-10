Guerre en Ukraine : la Russie aurait commandé "2000 drones iraniens", accuse Zelensky

Plus largement, Volodymyr Zelensky a accusé, lundi, l'Iran d'avoir accepté de livrer des drones à Moscou en échange d'une "aide russe au programme nucléaire iranien". "Probablement, c'est exactement ça le sens de leur alliance", a-t-il argué. "Nous n'avons toujours pas de système de défense aérienne et de défense antimissile moderne et efficace qui pourrait sécuriser notre ciel. C'est pourquoi la Russie espère utiliser la terreur dans les airs pour compenser les pertes au sol", a-t-il encore déploré, indiquant qu'"en huit mois de guerre, la Russie a utilisé près de 4500 missiles contre nous".