Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky accuse la Russie de "génocide"

"Oui, c'est un génocide. L'élimination de toute la nation et des gens, nous sommes citoyens d'Ukraine. Nous avons plus de 100 nationalités. Il s'agit de la destruction et de l'extermination de toutes ces nationalités. Et cela se passe dans l'Europe du XXIe siècle", a-t-il déclaré dans un entretien avec la chaîne américaine CBS.

L’Ukraine, qui vient de reprendre possession de plusieurs villes, découvre, avec horreur, le traitement infligé à la population de ces villes contrôlées par les Russes durant plusieurs semaines. Les corps sans vie de 410 civils ont été retrouvés dans ces territoires. Pourtant, dans le même temps, le ministère russe de la Défense a assuré, dimanche 3 avril, que ses forces n'avaient pas tué de civils à Boutcha.