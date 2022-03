Volodymyr Zelensky au Parlement européen : un discours pour l'Histoire

Vous savez, les pauses entre les bombardements sont très courtes. Ce mardi, Kharkiv a connu une matinée tragique. Des missiles de croisière ont été tirés. Kharkiv est situé à proximité de la frontière russe (...). Il y avait vraiment des gens, des jeunes, des activistes, des Ukrainiens qui se réunissaient sur cette place, cette place de la Liberté à Kharkiv (...). Deux missiles de croisière ont été tirés sur ce lieu et des dizaines de victimes sont à déplorer et voilà. Voilà ce qu'il en coûte de la liberté. Vous savez, nous défendons notre sol. Nous défendons notre liberté et croyez-moi, même si on encercle et on s'attaque à nos villes, personne ne pourra percer nos défenses. Il y aura des places de la Liberté dans chaque ville de notre pays. Personne ne nous brisera. Nous sommes forts. Nous sommes Ukrainiens.

Nous voulons que nos enfants puissent vivre paisiblement et c'est juste. Seize enfants sont morts hier. Et le président Poutine va de nouveau nous dire qu'il s'agit d'une opération spéciale et qu'il tire uniquement sur les infrastructures militaires. Mais ces enfants, est-ce qu'ils travaillent dans les usines d'armement ? Est-ce qu'ils conduisent des chars d'assaut ? Seize enfants ont été tués.