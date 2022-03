Guerre en Ukraine : Zelensky demande que "tous les ports" et "aéroports du monde" soient interdits à la Russie

Le président ukainien veut que l'isolement de la Russie se poursuive et se durcisse. Volodymyr Zelensky a appelé dans la nuit de lundi à mardi à interdire la Russie de "tous les ports" et "aéroports du monde" en représailles à l'invasion russe de l'Ukraine. "Il faut fermer l'entrée pour un tel Etat dans tous les ports, tous les canaux et tous les aéroports du monde", a déclaré Zelensky dans une vidéo publiée sur Facebook.

Il a également appelé la communauté internationale à "considérer une fermeture totale du ciel pour les missiles, avions et hélicoptères russes". "Ce mal, armé de missiles, de bombes et d'artillerie, doit être stoppé immédiatement. Et détruit économiquement, pour montrer que l'humanité est capable de se défendre", a souligné le président ukrainien.