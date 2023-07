Guerre en Ukraine : Zelensky dénonce "la trahison" d'un député repéré en vacances aux Maldives

Volodymyr Zelensky a dénoncé mardi "la trahison" d'un député récemment repéré en vacances dans un hôtel de luxe aux Maldives, alors que le président ukrainien évoque fréquemment le devoir d'exemplarité de la part des dirigeants politiques en pleine guerre contre la Russie.

Selon le site web d'information Slidstvo.info, Iouri Aristov, un député de 48 ans du parti présidentiel "Serviteur du peuple", a été aperçu mi-juillet dans un hôtel cinq étoiles de cet archipel de l'océan Indien.

Le président Zelensky a explicitement fait allusion à l'affaire dans la soirée, disant que préférer "les îles et les stations balnéaires en temps de guerre", "c'est une trahison des principes de l'État". "Toute trahison interne, toute plage ou tout enrichissement personnel au lieu (de la défense) des intérêts de l'Ukraine provoquera au minimum de la rage", a-t-il martelé dans son allocution quotidienne, le regard noir.

"Vous devez travailler en Ukraine et pour les intérêts du peuple ukrainien", a-t-il lancé à destination des députés, fonctionnaires et autres agents de l'État. Les conditions posées aux voyages à l'étranger des fonctionnaires ou des députés sont largement encadrées depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et notamment l'introduction de la loi martiale.