Ukraine : pourquoi Zelensky estime que Macron "a changé pour de vrai cette fois"

"Nous avons eu énormément de conversations avec la France, l'Allemagne et les autres pays. Je crois que la confiance est réelle aujourd'hui", s'est-il félicité dans le quotidien. Le président français a été critiqué en Ukraine et dans les pays européens de l'Est pour avoir à plusieurs reprises déclaré qu'il ne fallait "pas humilier la Russie" et pour avoir parlé au président russe Vladimir Poutine à des dizaines de reprises depuis le début de l'invasion russe il y a presque un an. Paris avait aussi été accusé de traîner les pieds pour les livraisons d'armes à Kiev.