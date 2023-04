Contact établi entre Volodymyr Zelensky et Xi Jinping, une première depuis le début de la guerre en Ukraine

Ils ne s'étaient pas parlés depuis le 24 février 2022. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et son homologue chinois, Xi Jinping, se sont entretenus par téléphone, mercredi 26 avril. "J'ai eu un long et significatif entretien téléphonique avec le président chinois", a annoncé sur Twitter le chef d'État ukrainien, information confirmée par la présidence ukrainienne à l'AFP ainsi que par la télévision d'État chinoise CCTV.

Au cours de cet échange, Xi Jinping lui a affirmé que "le dialogue et la négociation" sont la "seule issue" au conflit, rapporte CCTV. "Sur le sujet de la crise ukrainienne, la Chine a toujours été du côté de la paix et sa position fondamentale est de promouvoir un dialogue de paix", a assuré le leader chinois à son homologue ukrainien. Pékin enverra prochainement une délégation en Ukraine pour chercher un "règlement politique" de la guerre. Pour sa part, Volodymyr Zelensky a dit espérer "une poussée puissante du développement des relations bilatérales" entre Kiev et Pékin.