Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky limoge un commandant

Eduard Moskalev était le commandant des forces conjointes en Ukraine. Il avait été nommé le 15 mars 2022 par décret du président ukrainien. La raison de son limogeage n'a pas été précisée. Eduard Moskalev a servi en tant que commandant des forces conjointes de l'Ukraine, qui sont engagées dans de féroces batailles dans la région du Donbass à l'est du pays.

Une série de hauts responsables ukrainiens ont déjà été démis de leur fonction le 24 janvier, dans la foulée d'une affaire de corruption concernant des approvisionnements de l'armée. Au total, cinq gouverneurs régionaux, quatre vice-ministres et deux responsables d'une agence gouvernementale ont quitté leur poste, en plus du chef adjoint de l'administration présidentielle et du procureur général adjoint. Le président Volodymyr Zelensky avait alors expliqué défendre des décisions "nécessaires" pour avoir "un État fort".