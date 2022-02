Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky mène aussi une bataille de communication

En parallèle de ces points journaliers, le président n'hésite pas non plus à publier des vidéos en selfie, plus informels, où il s'adresse directement au peuple ukrainien, évitant que des fausses informations se propagent. Samedi, face aux rumeurs affirmant qu'il aurait appelé à ce que l'armée se rende, Volodymyr Zelensky a publié une vidéo devant le palais présidentiel de la ville où il demande ne pas croire "les fausses informations". "Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays", a-t-il ajouté avec conviction.

L'ancien comédien, populaire avant son élection en Ukraine, mais aussi en Russie, n'hésite pas à utiliser sa nombreuse communauté sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram comptait 9 millions d'abonnés en 2019. Il vient de passer la barre des 12 millions. De même sur Twitter, où il gagne près de 2,5 millions d'abonnés depuis jeudi.