Ukraine : Zelensky propose d'"échanger" le proche de Poutine arrêté contre des Ukrainiens captifs en Russie

"Je propose à la Fédération de Russie d'échanger cet homme contre nos garçons et nos filles qui sont actuellement en captivité en Russie. C'est pourquoi il est important que nos forces de l'ordre et nos militaires envisagent également cette possibilité", a déclaré Volodymyr Zelensky.

Les autorités ukrainiennes avaient plus tôt dans la journée a annoncé l'arrestation de cet Ukrainien de 67 ans, proche de Vladimir Poutine et qui était en fuite depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Les autorités ont diffusé la photo de Viktor Medvedtchouk, menotté et vêtu d'un uniforme de l'armée ukrainienne. Le SBU a confirmé cette arrestation, sans donner de détails. Le chef du SBU, Ivan Bakanov, a remercié ses subordonnés pour avoir conduit avec succès "cette exceptionnelle et dangereuse mission".