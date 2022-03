Guerre en Ukraine : Zelensky note une "approche fondamentalement différente" de Moscou dans les pourparlers

Un premier pas vers une désescalade ? Au 17e jour de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky a, annonce-t-il, identifié une nouvelle approche russe dans les discussions et pourparlers. Lors des dernières négociations, "on a commencé à parler", se satisfait-il. Le Kremlin ne "pose plus simplement des ultimatums", ce qui constitue "une approche fondamentalement différente", a ajouté le président ukrainien. Selon lui, au cours des deux dernières années, l'Ukraine a sollicité Moscou "plus d'une dizaine de fois", "sans jamais avoir entendu qu'un dialogue pouvait avoir lieu". Lors de cette conférence de presse, le chef d'État s'est dit "content d'avoir un signal de la Russie".

Vendredi, Vladimir Poutine avait déjà évoqué des "avancées" dans les pourparlers russo-ukrainiens.