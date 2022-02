Guerre en Ukraine : Zelensky signe une demande d'adhésion à l'Union européenne

Une image bientôt historique ? Ce lundi, le compte officiel du parlement ukrainien a diffusé une photographie montrant le président Volodymyr Zelensky signant la demande officielle d'adhésion du pays à l'Union européenne. Dans une adresse vidéo diffusée quelques heures plus tôt, le chef de l'État ukrainien avait exhorté de nouveau l'UE à intégrer "sans délai" son pays qui combat depuis cinq jours une invasion russe. "Je suis sûr que c'est juste. Je suis sûr que c'est possible", avait-il déclaré, évoquant une "procédure spéciale" qui, pourtant, n'existe pas en tant que telle.

L’adhésion à l’Union européenne, réclamée de longue date par l’Ukraine, est un long processus avec des négociations complexes et des critères difficiles à respecter pour un pays en guerre. Il faut également un accord unanime des 27 pays membres et, dans ce cas très précis, il y a "différentes opinions et sensibilités" parmi les États membres, déclare, ce lundi, le président du Conseil européen Charles Michel. "L’Ukraine va transmettre une demande officielle, la Commission européenne devra exprimer un avis officiel et le Conseil se prononcera", a-t-il continué.