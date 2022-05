Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky prend la parole au Forum de Davos

Deux ans d'annulation à cause du Covid-19, et un retour marqué par la guerre. Supprimé lors des deux dernières éditions - pandémie oblige - le Forum économique mondial (WEF) de Davos fait son grand retour ce lundi 23 mai dans la station de ski suisse. Et le premier chef d'État à y tenir un discours ne sera autre que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Nombre de responsables politiques du pays envahi par la Russie feront le voyage en personne, rapporte l'AFP. Zelensky, lui, s'exprimera en visioconférence.