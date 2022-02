Washington conseille à ses citoyens de “quitter immédiatement la Russie”

Au quatrième jour de l'invasion russe en Ukraine, les restrictions aériennes pèsent de plus en plus sur la Russie. La diplomatie américaine a conseillé ce dimanche à ses citoyens d’envisager de “quitter immédiatement la Russie”. En cause : la multiplication des annulations de vols et les fermetures des espaces aériens annoncées par l'Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni, le Canada ou encore la Norvège, à l’encontre des avions russes.

“Les citoyens américains devraient réfléchir à quitter immédiatement la Russie via les options commerciales encore disponibles”, a recommandé l'ambassade américaine sur son site Internet, rappelant au passage que le département d’État déconseille aux Américains de se rendre en Russie à cause de “la possibilité d’un harcèlement des citoyens américains” sur place, et d’"une application arbitraire des lois locales”.