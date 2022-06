Guerre en Ukraine : Xi Jinping assure Vladimir Poutine du soutien de la Chine en matière de "souveraineté"

Depuis le début de la guerre, la Chine se refuse à employer le mot "d'invasion" pour décrire l'opération militaire lancée par Moscou et rejette la faute du conflit sur les États-Unis et l'Otan. Proche du Kremlin, le pouvoir chinois s'est par ailleurs abstenu de condamner l'invasion russe, en se disant prête à jouer un rôle dans des pourparlers pour la paix. En dépit des bouleversements mondiaux, "les relations entre la Chine et la Russie ont maintenu une bonne dynamique de développement", a appuyé le dirigeant chinois, appelant à "une coordination stratégique plus étroite" Pékin-Moscou.

Les deux chefs d'État ont d'ailleurs appelé à renforcer leur coopération économique face aux conséquences des sanctions occidentales contre Vladimir Poutine. Lors de leur échange téléphonique, "il a été convenu d'élargir la coopération dans les domaines énergétique, financier, industriel, des transports et autres", a indiqué le Kremlin dans un communiqué, ajoutant que les deux dirigeants ont aussi parlé "du développement des relations militaires".