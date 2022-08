Guerre en Ukraine : y a-t-il un risque de "catastrophe nucléaire" à la centrale de Zaporijia ?

Des informations qualifiées "d'alarmantes" par l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui n'hésite pas à évoquer le terme de "catastrophe nucléaire". Selon son directeur général Rafael Grossi, les frappes démontrent un "vrai risque réel de catastrophe nucléaire pouvant menacer la santé et l'environnement en Ukraine et au-delà".

Samedi, la compagnie ukrainienne de l'énergie atomique Energoatom avait aussi averti sur les conséquences des frappes. D'après elle, les bombardements ont d'ores et déjà "gravement endommagé" une station renfermant de l'azote et de l'oxygène et un "bâtiment auxiliaire". "Il existe toujours des risques de fuite d'hydrogène et de substances radioactives, et le risque d'incendie est également élevé", a-t-elle mis en garde. L'un des six réacteurs a été arrêté.