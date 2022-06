Guerre en Ukraine : le "Google russe" fait disparaître les frontières de ses cartes

Le changement virtuel va encore plus loin que le réel. Yandex, le moteur de recherche le plus populaire en Russie, a supprimé les frontières nationales de ses cartes. Depuis ce jeudi 9 juin, les utilisateurs de cet outil de cartes en ligne découvrent non seulement un bloc uni à l'Est, mais un monde sans démarcations, comme l'illustre l'image en tête d'article. En zoomant sur les cartes, les frontières nationales sont désormais affichées comme celles entre différentes régions.