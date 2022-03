Guerre en Ukraine : l'avancée russe près d'une importante centrale nucléaire inquiète

Cette fois-ci, les réacteurs sont bien actifs. Après Tchernobyl, les forces armées russes pourraient prendre un nouveau site nucléaire, à Zaporijjia, dans l'est du pays. Des troupes opéraient "près de la centrale" au cinquième jour de la guerre selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), mais n'en ont pas encore pris le contrôle.

Plus grande centrale nucléaire d'Europe, les six réacteurs de Zaporijjia sont pour l'heure "en sécurité", selon les informations du gendarme onusien du nucléaire, qui a réitéré sa "vive préoccupation". Le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi a une nouvelle fois mis en garde "contre toute action qui pourrait menacer la sécurité" des sites nucléaires du pays. "Un accident pourrait avoir de graves conséquences pour la santé publique et l'environnement", a-t-il alerté, soulignant "l'importance" que les équipes des centrales continuent de travailler normalement et "puissent se reposer".