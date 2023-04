Zelensky fait du pied à l'Otan, retour d'enfants "enlevés" par la Russie... Le point de situation en Ukraine

Le retour d'enfants "enlevés" par la Russie. Trente-et-un enfants sont rentrés en Ukraine, après avoir été emmenés illégalement en Russie depuis des territoires occupés par Moscou, a annoncé sur les réseaux sociaux l'ONG Save Ukraine. "Aujourd'hui, nous accueillons chez eux 31 enfants de plus qui avaient été illégalement emmenés par des Russes depuis des territoires occupés", a écrit Mykola Kuleba, un responsable de l'association, qui combat ce qu'elle qualifie de "déportations". Ces enfants avaient été emmenés en Russie depuis les régions de Kharkiv et de Kherson. Kiev estime à au moins 20.000 le nombre d'enfants qui ont été séparés de leurs parents. Ils auraient été placés de force dans des familles russes.

Kramatorsk, un an déjà. Le 8 avril 2022, le bombardement de la gare de cette ville du Donbass avait fait 61 morts et plus de 160 blessés parmi la foule qui s'y était rassemblée pour fuir la guerre. Les habitants de Kramatorsk ont déposé des fleurs sur un mémorial à la gare centrale, l'un des attaques les plus meurtrières ayant visé des civils fuyant l'avancée de l'armée russe. Moscou a nié toute implication dans ce bombardement, affirmant que ses forces ne prenaient pas pour cible les civils et qu'il s'agissait d'une "provocation". Andriy Yermak, chef de cabinet du président, Volodymyr Zelensky a déclaré sur les réseaux sociaux que "les terroristes russes" étaient responsables de l'attaque et que les "criminels de guerre devaient être punis".

Le chef de Wagner aux obsèques d'un blogueur militaire. Plusieurs centaines de personnes, dont le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, se sont rassemblées à Moscou pour les funérailles d'un célèbre blogueur militaire russe soutenant l'attaque en Ukraine et tué, le 2 avril, dans un attentat à la bombe. Elles se sont recueillies devant le cercueil de Maxime Fomine, connu sous le pseudonyme de Vladlen Tatarskiï, avant son enterrement. Beaucoup d'entre elles portaient des vêtements frappés d'un Z ou d'un V, signes de leur soutien à l'offensive en Ukraine. Les autorités russes ont arrêté et inculpé pour "terrorisme" Daria Trepova, une femme âgée 26 ans, qui a reconnu avoir offert au blogueur une statuette piégée, qui a explosé lors d'un événement dans un café de Saint-Pétersbourg, le tuant et faisant une trentaine de blessés.