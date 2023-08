Guerre en Ukraine : Zelensky limoge les responsables du recrutement militaire sur fond de corruption

"Il y a des abus dans diverses régions. Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odessa, Kiev", a-t-il dénoncé, demandant à son commandant en chef, Valery Zaloujny, de remplacer les responsables limogés par des vétérans de la guerre déclenchée par la Russie. "Le système doit être piloté par des gens qui savent qu'en temps de guerre, le cynisme et la corruption sont de la trahison."

Selon lui, le recrutement militaire doit être organisé par "des soldats qui sont passés par le front ou qui ne peuvent plus être dans les tranchées, parce qu'ils ont perdu leur santé ou un membre". Volodymyr Zelensky a promis de punir les responsables coupables de corruption et appelé les autres à "aller au front" s'ils veulent "garder leurs galons et prouver leur dignité".

Ce n'est pas la première fois que de tels soupçons de corruption refont surface. Fin juillet, les autorités ukrainiennes avaient annoncé l'arrestation d'un ex-commissaire des armées, chargé notamment de la mobilisation, soupçonné d'avoir acheté une villa pour environ 4 millions d'euros en Espagne, pendant l'invasion russe de l'Ukraine. En mai, le président de la Cour suprême a été arrêté et placé en détention dans une affaire de corruption portant sur 2,7 millions de dollars. Et en janvier, une affaire concernant des approvisionnements de l'armée avait provoqué une cascade de démissions dans des ministères, des régions et dans le système judiciaire du pays.