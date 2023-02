Guerre en Ukraine : Zelensky réclame des avions de combat, mais ses pilotes pourraient-ils être formés à temps ?

À l'entendre, plus que sur le Mirage ou le Rafale, les militaires ukrainiens devraient cependant être formés pour l'essentiel sur des F-16 américains. "Ce serait plus logique étant donné que c’est l’avion le plus vendu dans l’Otan et celui sur lequel il y a le plus de possibilités de biplace. Idéalement, pour gagner du temps, il faudrait faire appel à des pilotes ayant la binationalité et qui auraient déjà été formés sur une machine américaine."

Interrogé ce jeudi sur LCI (voir la vidéo en tête de cet article), Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire et rédacteur en chef du site spécialisé Air et Cosmos, rappelait que l'armée américaine a budgété dès le mois de juillet la formation de pilotes ukrainiens. Pilotes qui, selon lui, sont même probablement "en train d’arriver à la fin de leur formation sur des avions occidentaux (…) en fin de vie", de type F-16 ou A-10. Ne manquerait alors plus que le feu vert aux livraisons d'appareils, que les alliés de Kiev se refusent pour l'heure à donner.