Guerre en Ukraine : Zelensky réclame un "tribunal spécial" pour les crimes russes

Il s'agirait d'un "acte ouvertement terroriste", selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au moins 20 personnes ont été tuées, ce jeudi 14 juillet, par des frappes russes sur la petite ville de Vinnytsia située au centre de l'Ukraine. Des dizaines de personnes sont encore portées disparues.

Ces frappes aériennes étonnent et révoltent d'autant plus qu'elles visent une région du pays jusqu'alors relativement épargnée par la guerre et extrêmement éloignée des lignes de front. Au même moment, une conférence sur les crimes de guerre commis par les troupes russes en Ukraine était organisée à La Haye par la Cour Pénale Internationale (CPI), la Commission européenne ainsi que les Pays-Bas.

Dans une intervention en visioconférence lors de cet évènement, Volodymyr Zelensky a appelé à la création d'un "tribunal spécial" chargé de juger les crimes de l'agression russe contre l'Ukraine. "Chaque jour, la Russie tue des civils, tue des enfants ukrainiens, tire des missiles sur des cibles civiles où il n'y a rien de militaire. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est un acte ouvertement terroriste ?", a argumenté Volodymyr Zelensky lors de la conférence, quelques minutes après les frappes à Vinnytsia.