Guerre en Ukraine : Zelensky tempère sa demande d'adhésion à l'OTAN et se dit prêt à des compromis

"S'agissant de l'Otan, j'ai tempéré ma position sur cette question il y a déjà un certain temps, lorsque nous avons compris" que "l'Otan n'était pas prête à accepter l'Ukraine", a-t-il déclaré. "L'Alliance a peur de tout ce qui est controversé, et d'une confrontation avec la Russie", a-t-il déploré. Il a ajouté ne pas vouloir être le président d'un "pays qui implore à genoux" pour une telle adhésion.

Pour acter la fin de son offensive, Moscou demande notamment la garantie que Kiev n'entrera jamais dans l'Otan, cette alliance transatlantique créée pour protéger l'Europe de la menace de l'URSS au début de la Guerre froide et qui s'est ensuite progressivement élargie jusqu'aux portes de la Russie. Et pour cause, le Kremlin juge menaçants ces élargissements, et la posture militaire des Alliés occidentaux près des frontières russes.