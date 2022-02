Zelensky appelle à défendre Kiev : "On ne va pas déposer les armes"

"Je suis là". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les Ukrainiens à ne pas déposer les armes et à défendre Kiev, la capitale, où l'armée ukrainienne affronte les forces de Moscou, deux jours après le lancement de l'invasion russe. "On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays", a-t-il déclaré dans une adresse vidéo publiée dans la matinée sur Facebook dans laquelle il appelle à ne pas croire les "fausses informations" circulant sur internet selon lesquelles il aurait appelé son armée à se rendre.