Évacuation à Sloviansk, contrôle de l'armée russe à Lyssytchansk... le point sur la situation en Ukraine

Mercredi 6 juillet, les forces russes poursuivaient leur offensive dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Louhansk, dans le Donbass. Dans l'est du pays, les civils continuaient d'évacuer la ville bombardée de Sloviansk. Depuis le début de la guerre, plus de 11 millions d'Ukrainiens ont quitté leur domicile pour tenter de fuir l'armée russe. On fait le point sur la situation en Ukraine après ces 19 semaines de combat.