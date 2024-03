Gaza : Emmanuel Macron met en garde Benyamin Nétanyahou contre "un crime de guerre"

Emmanuel Macron et Benyamin Nétanyahou se sont entretenus par téléphone ce dimanche. D'après l'Élysée, le président français a mis en garde le Premier ministre israélien sur une opération à Rafah. "Le transfert forcé de populations constitue un crime de guerre", lui a également rappelé le chef de l'État.

Emmanuel Macron hausse le ton. Dans un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou ce dimanche, le président de la République a mis en garde Israël, marquant à nouveau "sa ferme opposition" à une offensive israélienne sur Rafah, dans la bande de Gaza. Le chef de l'État "a rappelé que le transfert forcé de populations constituait un crime de guerre au sens du droit international et que l'avenir de Gaza ne pouvait se jouer que dans le cadre d'un futur État palestinien et sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne", rapporte l'Élysée.

Selon la même source, Emmanuel Macron a également "exprimé sa plus vive inquiétude face aux opérations menées depuis lundi par l'armée israélienne dans le complexe hospitalier d'Al-Shifa". Ces derniers jours, Tsahal a entamé une opération d'envergure sur le grand complexe hospitalier. Un total de 170 combattants y ont été tués, selon l'armée, qui promet de rester sur place jusqu'à ce qu'elle trouve le dernier combattant.

Emmanuel Macron "condamne fermement les récentes annonces israéliennes"

Au cours de l'entretien, le chef de l'État a aussi "fermement condamné les récentes annonces israéliennes en matière de colonisation, contraires au droit international", est-il indiqué dans le communiqué de la présidence française. Vendredi, Israël a annoncé la saisie de 800 hectares de terres dans les territoires occupés de Cisjordanie en vue d'y bâtir de nouvelles colonies.

Emmanuel Macron a rappelé à Benyamin Nétanyahou "que des premières mesures avaient été prises contre des colons coupables de violences sur des civils palestiniens à titre national et européen". Il lui a également affirmé "que la France envisageait d'autres mesures, en concertation avec ses partenaires".

En outre, le président de la République "a fait part au Premier ministre israélien de l'intention de la France de porter au Conseil de sécurité des Nations unies un projet de résolution pour appeler à un cessez-le-feu immédiat et durable et poser les bases d'un règlement politique durable du conflit". Selon la France, "la solution à deux États reste la seule solution à même de répondre aux besoins de sécurité d'Israël et aux aspirations légitimes des Palestiniens".