Gaza ne cesse de compter ses morts. Des tirs "de gros calibre" ont endommagé le bureau du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza, qui est entouré de centaines de personnes déplacées. Les frappes ont tué 22 personnes et 45 autres ont été blessées, selon les informations communiquées par l'organisation sur le réseau social X.

"Cet incident a provoqué un afflux massif de victimes vers l'hôpital de campagne de la Croix-Rouge, situé à proximité" qui "a reçu 22 morts et 45 blessés", écrit le CICR, qui dénonce les "nombreux graves incidents" de ces derniers jours "qui mettent en danger la vie des humanitaires et des civils".

"L'incident est en cours d'examen"

Le ministère de la Santé du gouvernement de la bande de Gaza, territoire dirigé par le mouvement islamiste palestinien Hamas, a lui fait état de 25 morts et 50 blessés, accusant les Israéliens d'avoir "ciblé les tentes des civils déplacés à Al-Mawasi", zone dans le sud de la bande de Gaza, proche de Rafah.

De son côté, un porte-parole de l'armée israélienne a indiqué à l'AFP qu'"une première enquête menée suggère que rien n'indique qu'une frappe ait été effectuée par l'IDF (armée israélienne, NDLR) dans la zone humanitaire d'Al-Mawasi" et assure que "l'incident est en cours d'examen".

"Des balles perdues ont déjà atteint des structures du CICR"

Selon le CICR, les tirs de "gros calibre ont atterri à quelques mètres du bureau et des résidences du Comité international de la Croix-Rouge vendredi après-midi". L'organisation rappelle par ailleurs qu'il s'agit de "l'un des nombreux graves incidents de sécurité qui se sont produits ces derniers jours. Des balles perdues ont déjà atteint des structures du CICR".

Dans son communiqué, le CICR souligne que "tirer si dangereusement près des structures humanitaires, dont les parties au conflit connaissent l'emplacement et qui sont clairement marquées de l'emblème de la Croix-Rouge, met en danger la vie des civils et du personnel de la Croix-Rouge". Et revient sur l'obligation des parties de prendre "toutes les précautions possibles" pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, y compris les installations humanitaires.

Après une fragile période d'accalmie, l'État hébreu a intensifié vendredi ses frappes sur la bande de Gaza, dans lesquelles au moins 30 Palestiniens ont été tués selon des médecins cités par l'AFP. Les forces israéliennes ont également échangé de nouveaux tirs transfrontaliers avec le Hezbollah libanais.

La guerre à Gaza, déclenchée par une attaque sanglante du Hamas le 7 octobre contre le sol israélien, a entraîné la mort de 1194 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 116 sont toujours retenues à Gaza dont 41 sont mortes, selon l'armée israélienne.