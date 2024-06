Les pays du G7 ont indiqué ce lundi soutenir le plan de paix présenté par Joe Biden pour la bande de Gaza. Selon le président américain, "le Hamas est désormais le seul obstacle à un cessez-le-feu complet".

Y aura-t-il un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ? Les pays du G7 (États-Unis, Canada, Japon, France, Allemagne, Italie et Espagne) ont annoncé ce lundi soutenir le plan de paix présenté par le président américain Joe Biden et demandé au Hamas de l'accepter. "Nous, les dirigeants du Groupe des 7 (G7), soutenons pleinement" le plan présenté par le président Biden, écrivent-ils dans un communiqué publié par l'Italie, qui assure la présidence tournante du G7.

Cessez-le-feu de six semaines

D'après les dirigeants, ce plan "conduirait à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération de tous les otages, à une augmentation importante et sur la durée de l'aide humanitaire distribuée à Gaza, et une fin durable de la crise, en assurant les intérêts sécuritaires d'Israël et la sécurité des civils gazaouis", poursuivent-ils, exhortant le Hamas à l'accepter. "Nous appelons le Hamas à accepter cet accord, qu'Israël est prêt à mettre en œuvre, et demandons instamment aux pays ayant une influence sur le Hamas de contribuer à faire qu'il soit appliqué."

La proposition en trois phases, que le président américain a présenté comme une initiative israélienne, vise à mettre fin au conflit, à obtenir la libération de tous les otages et à permettre d'entamer la reconstruction de Gaza, sans le Hamas au pouvoir. Elle propose l'établissement d'un cessez-le-feu de six semaines et le retrait de l'armée israélienne de toutes les zones peuplées de l'enclave palestinienne.

Selon les États-Unis, il n'y a plus de doute : le mouvement islamiste palestinien détient entre ses mains l'avenir de ce plan de paix. "Le Hamas est désormais le seul obstacle à un cessez-le-feu complet" à Gaza, a déclaré Joe Biden lors d'une conversation téléphonique avec l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani, selon un compte-rendu qu'en a fait la Maison Blanche. Le président américain a par ailleurs "confirmé la volonté d'Israël d'avancer sur la base des conditions offertes" au mouvement palestinien, d'après le communiqué de l'exécutif américain.