Attaques du Hamas contre Israël : la détention de civils "pris en otage" inquiète l'Union européenne

Le chef de la diplomatie européenne a, lui aussi, dénoncé la prise en otage de civils et a réclamé leur libération. "Les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables. Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement", a déclaré Josep Borrell. "Les attaques aveugles du Hamas causent de profondes souffrances au peuple israélien, augmentent les tensions et sapent les intérêts palestiniens. Mon entière solidarité avec Israël. Plus que jamais, il est nécessaire d'œuvrer pour une paix durable en redoublant d'efforts", a-t-il encore ajouté, confiant suivre la situation "avec angoisse".